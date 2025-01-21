Sivas'taki Kayak Merkezinde Patlama - Son Dakika
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Sivas'taki Kayak Merkezinde Patlama

Sivas\'taki Kayak Merkezinde Patlama

Sivas Valisi, kayak merkezindeki patlamada yaralanan sporcuların hayati tehlikesi olmadığını açıkladı.

21.01.2025 13:45
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Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, kayak merkezinde yaşanan patlamada yaralanan 4 sporcunun hayati tehlikesinin bulunmadığını söyledi.

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Yıldızdağı Kayak Merkezinde yaşanan patlamada yaralanan 4 sporcuyu tedavi gördükleri hastanelerde ziyaret etti. Şimşek ziyaret sonrası basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığını belirtip, "Bugün saat 09.20 sularında Yıldızdağı Kayak Merkezimizde bulunan Yıldızhan otelin alt katındaki bir odada küçük çaplı bir patlama meydana geldi. Bu oda kayak sporcularımıza tahsis edilmiş bir oda. Patlama esnasında iki antrenör ve iki kayak sporcumuz odada bulunuyordu. Patlama neticesinde biz hemen yaralılarımızı hastanelerimize sevk ettik. Gerek ambulans helikopterle gerekte diğer ambulansımızla. Biz de yaralılarımızı ziyaret ediyoruz. Antrenörümüzün birinin sadece elinde ve yüzünde yanıklar mevcut. İki sporcumuz yine ufak tefek yanıkları var. Hiçbirinin hayati tehlikesi yok" dedi.

Patlamaya spreyin neden olduğu düşünülüyor

Vali Şimşek açıklamasında, patlamanın kesin nedeninin henüz tespit edilemediğini ifade edip, kayak malzemelerinin temizliğinde kullanılan spreyin üzerinde durulduğunu söyledi. Şimşek, "Otelimizde herhangi bir yangın çıkmamıştır. Herkese geçmiş olsun diyorum. Patlamanın sebebini araştırıyoruz. Olay yerinde yapılan ilk tespite göre odada bir çakmak kullanımı var. Çakmak kullanımı neticesinde patlamanın meydana geldiği düşünülüyor. Odada kayak malzemelerinin temizliğinde kullanılan malzemeler var. Bu spreyler yanıcı özellik taşıyor. Bu spreyden çıkan gazların odada birikmesi ve ardından çakmak kullanımı ile patlamanın olabileceğini değerlendiriyoruz. Kesin olarak bunu söylemek şu an mümkün değil" şeklinde konuştu. - SİVAS

Kaynak: İHA

Yılmaz Şimşek, sivas, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sivas'taki Kayak Merkezinde Patlama - Son Dakika

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