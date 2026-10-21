Sivas Yıldızeli'nde karbonmonoksit gazından zehirlenen 65 yaşındaki kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Sivas Yıldızeli'nde karbonmonoksit gazından zehirlenen 65 yaşındaki kişi yaşamını yitirdi

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Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Yukarıekecek köyünde çift, ısınmak için içeri alınan sac ocağından sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. 65 yaşındaki kişi yaşamını yitirirken, baygın bulunan eşi hastanede tedavi altına alındı; hayati tehlikesi devam ediyor.

Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Yukarıekecek köyünde yaşayan çift, ısınmak için eve aldıkları sac ocağından sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Olayda şahıs hayatını kaybederken, eşi hastanede tedavi altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Yıldızeli ilçesi Yukarıekecek köyünde yaşayan Halil Soytürk (65) ve eşi N.S. (57) dışarıda kullandıkları sac ocağını ısınmak için evin içine aldı. Çiftten haber alamayan yakınları, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Adrese gelen sağlık ekipleri sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Halil Soytürk'ün hayatını kaybettiğini belirlerken, baygın halde bulunan eşi N.S. hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan N.S.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İHA
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