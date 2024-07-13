Sivasspor Adını Kullanarak Yardım Parası Toplayan Dolandırıcılar Yakalandı

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Sivasspor'un adını kullanarak yardım parası toplayan iki dolandırıcı yakalandı.

Sivas'ta, Sivasspor Kulübü kurumsal kimliğini kullanarak yardım parası topladığı ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalarda, olaya karıştığı tespit edilen M.G. ve G.G. isimli iki şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahısların konaklama yaptıkları otel odası ve araçlarında yapılan aramalarda suç unsuru olabileceği değerlendirilen para ve materyallere el konuldu.

Yapılan işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen 2 şahıs tutuklanarak Sivas Kapalı Cezaevine teslim edildi. - SİVAS