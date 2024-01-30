Sivasspor-Beşiktaş Maçında Ele Geçirilen Bıçak ve Uyuşturucu Maddesi Nedeniyle 8 Taraftara Yasal İşlem

Sivasspor- Beşiktaş maçı öncesi misafir seyirci giriş turnikelerinde yapılan aramada ele geçirilen bıçak, uyuşturucu madde ve torpil nedeniyle 8 taraftar hakkında yasal işlem başlatıldı.
Sivas İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre; geçtiğimiz Pazar günü 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan Sivasspor-Beşiktaş müsabakası öncesi polis ekiplerinin misafir seyirci giriş turnikelerinde yaptığı üst aramalarında; 1.24 gram kokain, 1 adet kelebek bıçak, 3 adet meşale, 4 adet torpil, 3 adet sis maddesi ele geçirildi. Toplamda 8 taraftar hakkında yasal işlem uygulandı. Müsabaka sonunda stadyum doğu üst tribününde, misafir takım taraftarı tarafından Sivasspor taraftarına ait iki adet pankartın alınması olayı ile ilgili olarak da olayın iki şahıs tarafından gerçekleştirildiği belirlendi. Bir şahsın kimlik bilgileri tespit edilirken ikinci şahsın tespitine yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi. - SİVAS
İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, TİP Milletvekili Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesine ilişkin açıklama yaptı. Zorlu, "Türk yargı sisteminde iki başlılık yaratan bu kararın verilmesi ve kararın da millet iradesinin tecelligahı olan TBMM'de okunmasıyla birlikte hukuk devleti ilkeleri açıkça ihlal edilmiştir. İYİ Parti olarak tüm farklılıklarımıza rağmen her bir vatandaşımız için hukuk ve demokrasi mücadelesinden vazgeçmeyeceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız." dedi.
Rusya'da mart ayında yapılacak başkanlık seçimleri öncesi, bağımsız aday olan ve halihazırda Rusya Devlet Başkanlığı görevini yürüten Vladimir Putin'in mal varlığı açıklandı. Putin'in, St. Petersburg'da 78 metrekarelik bir daireye ve aynı şehirde 18 metrekarelik bir garaja sahip olduğu ortaya çıkarken ikisi klasik olmak üzere 3 otomobilinin bulunduğu öğrenildi. Öte yandan hesabında 606 bin dolar parası bulunan Putin'in St. Petersburg Bankasında 230 adet hissesi bulunuyor.
"Terör propagandası yapmak" suçlamasıyla 2 yıl hapis cezası verilerek vekilliği düşürülen ardından Anayasa Mahkemesi'nin ihlal kararı sonrası vekilliği iade edilen DEM Partili Ömer Faruk Gergerlioğlu'ndan Can Atalay'a destek paylaşımı geldi. Gergerlioğlu, "Benim vekilliğim düşürüldüğünde halkımız yoğun bir destek vermişti daha sonra AYM kararı ile Meclis'e dönmüştük. Umarım Can Atalay'da adalet yerini bulur bir an önce Meclis'e gelir" dedi.
Gezi Davası'nda 18 yıl hapis cezasına mahkum edilen ve AYM'nin 2 kez hak ihlali kararı vermesine rağmen tahliye edilmeyen TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'ın milletvekilliği düşürüldü. Kararın okunmasıyla Meclis'te tansiyon yükseldi ve Atalay'ın ismi TBMM resmi internet sitesinde yer alan 'Milletvekilliği Sona Erenler' bölümüne eklendi.
TBMM'de, TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesi için Yargıtay'ın verdiği kararın okunacağı sırada tansiyon yükseldi. Kararın okunmasına engel olmak için bazı milletvekilleri sıralara vurmaya başladı. O anlarda ise AK Parti Milletvekili Alpay Özalan, karara tepki gösteren vekillere engel olmaya çalıştı.
Gezi Parkı davasında 18 yıl hapis cezası alan Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesinin ardından peş peşe açıklama yapan siyasiler, karara tepki gösterdi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, NATO ülkeleri ABD, İngiltere ve Fransa'ya ait tüm nükleer silahları, tek nükleer cephane olarak gördüklerini ve Rusya'nın güvenliğini sağlamak için planlar oluşturduklarını söyledi.
TİP Hatay Milletvekili Can Atalay hakkındaki hükmün TBMM Genel Kurulu'nda okunması ortalığı karıştırdı. Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesine tepki gösteren bazı milletvekilleri TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ'ın olduğu kürsüye yürüdü. Bazı vekiller ise kürsüye Anayasa kitapçığı fırlattı. O anlar kameralara tarafından saniye saniye kaydedildi. Anayasa kitapçığını ise CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu'nun fırlattığı iddia edildi.
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