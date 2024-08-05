Siverek\'te başıboş köpeklerden kaçan genç kadın otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu

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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde başıboş köpeklerden kaçan genç kadın, otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Olay, ilçenin Ofis ile Yenişehir Mahallesi arasında bulunan Prof. Dr. Kamil Turan Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ismi öğrenilemeyen genç bir kadın, yolun karşı tarafına geçmeye hazırlanırken yol kenarında bulunan köpeklerin saldırısına uğradı. Köpeklerin saldırısından kaçmaya çalışan genç kadın, karşı yönden gelen bir otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Ancak arkadan gelen ikinci otomobilin dikiz aynasına çarparak yere düştü. Her iki aracın altında kalmaktan son anda kurtulan kadının yardımına çevredeki vatandaşlar koştu.

Yaşanan o anlar güvenlik kameralarına yansıdı. - ŞANLIURFA