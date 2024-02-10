Siverek'te 4'ü ağır, 6 kişinin yaralandığı feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
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Siverek'te 4'ü ağır, 6 kişinin yaralandığı feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde minibüsün kontrolden çıkarak hafif araçla kafa kafaya çarpıştığı, ardından başka bir ticari aracın da çarpışan araçlara çarptığı görülüyor. Kazada 4'ü ağır olmak üzere toplamda 6 kişi yaralandı. Minibüse ait motorun çarpmanın etkisiyle metrelerce uzağa fırladığı da görüntülerde yer alıyor.

10.02.2024 00:45  Güncelleme: 00:50
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Siverek'te 4'ü ağır, 6 kişinin yaralandığı feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 1 minibüs ile 2 aracın karıştığı ve 4'ü ağır 6 kişinin yaralandığı zincirleme trafik kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde kontrolden çıkan minibüs, karşı taraftan gelen hafif araçla kafa kafaya çarpıştığı görülürken, hafif ticari aracı takip eden başka ticari araç da kafa kafaya çarpışan araçlara çarparak duruyor. Görüntülerde minibüse ait motorun çarpmanın etkisiyle metrelerce uzağa fırladığı da görülüyor.

Siverek\'te 4\'ü ağır, 6 kişinin yaralandığı feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Kaynak: İHA

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