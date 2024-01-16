Siverek\'te gençlerden biri kazara arkadaşını vurdu, hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 2 genç silahla atış yaptıkları sırada gençlerden biri kazara arkadaşını vurdu. Vurulan genç hayatını kaybetti.

Olay gece geç saatlerde ilçeye bağlı Taşıkara (Bitik) Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre M.Ö. (17) isimli genç Emniyet Müdürlüğüne giderek, arkadaşı F.Y'yi (17) kazara vurduğunu iddia ederek teslim oldu. Jandarma ve emniyet güçleri M.Ö.'nun gösterdiği yerde yapılan incelemede F.Y.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.

F.Y.'nin cesedi otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. - ŞANLIURFA