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Siverek'te gençlerden biri kazara arkadaşını vurdu, hayatını kaybetti - Son Dakika
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Siverek'te gençlerden biri kazara arkadaşını vurdu, hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 2 genç silahla atış yaparken bir genç, kazara arkadaşını vurdu. Vurulan genç olay yerinde hayatını kaybetti.

Siverek\'te gençlerden biri kazara arkadaşını vurdu, hayatını kaybetti
16.01.2024 - 11:36,
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 2 genç silahla atış yaptıkları sırada gençlerden biri kazara arkadaşını vurdu. Vurulan genç hayatını kaybetti.

Olay gece geç saatlerde ilçeye bağlı Taşıkara (Bitik) Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre M.Ö. (17) isimli genç Emniyet Müdürlüğüne giderek, arkadaşı F.Y'yi (17) kazara vurduğunu iddia ederek teslim oldu. Jandarma ve emniyet güçleri M.Ö.'nun gösterdiği yerde yapılan incelemede F.Y.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.

F.Y.'nin cesedi otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA
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Şanlıurfa, Olaylar, Cinayet, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Siverek'te gençlerden biri kazara arkadaşını vurdu, hayatını kaybetti - Son Dakika
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