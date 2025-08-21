Siverek\'te Jandarma Aracına Silahlı Saldırı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, mahkemenin zorla getirme kararıyla adliyeye çıkarılan 2 kişiyi jandarma aracında silahla yaralayan zanlı, kısa sürede yakalandı.

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamada, 21 Ağustos 2025 günü Siverek Adliyesi'nde zorla getirme kararına istinaden hazır bulundurulan 2 kişinin adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından İlçe Jandarma Komutanlığına götürülmek üzere adliye bahçesinden devriye aracına bindirildiği sırada araca ateş açıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Olayın faillerinin tespiti ve yakalanmasına yönelik kolluk birimlerimizce yapılan çalışmalar sonucunda, şüpheli B.A.M. olayda kullandığı silahla birlikte çok kısa süre içerisinde Hilvan ilçemizde jandarma ekiplerimizce yakalanmıştır" ifadelerine yer verildi.

Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi. - ŞANLIURFA