Siverek\'te Kangal cinsi köpek, güvenlik kamerasında iki kişi tarafından çalındı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir evin Kangal cinsi köpeği, kimliği belirsiz iki kişi tarafından çalındı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Siverek ilçesine bağlı Fırat Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İ. G.'ye ait Kangal cinsi köpek, kimliği belirsiz kişiler tarafından çalındı.

Köpeğinin kaybolduğunu fark eden sahibi, çevredeki ev ve iş yerlerinin güvenlik kameralarını inceledi. Görüntülerde iki kişinin köpeği çaldığını tespit eden G., polise giderek şikayetçi oldu.

Köpeğinin bir an önce bulunmasını isteyen sahibi, yetkililere ve vatandaşlara çağrıda bulunarak köpeğinin bulunması için yardım istedi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.