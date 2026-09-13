Siverek'te kavşakta çarpışan iki araçta 2 kişi hafif yaralandı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçinde Siverek-Şanlıurfa kara yolu üzerinde iki aracın çarpışmasıyla kaza meydana geldi. Hafif yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırılırken araçlarda maddi hasar oluştu.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hafif yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Siverek-Şanlıurfa kara yolu Yeni Sanayi Sitesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ana yolda seyir halindeki araç, kavşaktan dönmeye çalışan araca çarptı. Kazada 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kazada araçlarda maddi hasar meydana gelirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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