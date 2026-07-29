Siverek\'te Kaza: 4 Yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kontrolden çıkarak bankete düşen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Kaza, Karakoyun Mahallesi Şanlıurfa-Siverek kara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Siverek yönünde seyreden S.K.İ. (27) idaresindeki 01 AFM 898 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağ tarafındaki bankete düştü. Kazada sürücü S.K.İ. ile yanındaki F.A. (25), İ.A. (2) ve M.B. (43) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.