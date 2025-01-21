Siverek'te Marketten Para Çalan Şahıs Kamerada - Son Dakika
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Siverek'te Marketten Para Çalan Şahıs Kamerada

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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde gece marketten 10 bin TL çalan şahsın görüntüleri ortaya çıktı.

21.01.2025 12:43
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Siverek'te bir şahsın marketten para çalma anları kamerada

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir şahsın, marketin kasasından para çalma anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, ilçenin Yenişehir Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, gece geç saatlerde açık olan Yenişehir Manavı'na giren kimliği belirsiz bir şahıs, manav sahibinin dinlendiği sırada kasada bulunan yaklaşık 10 bin TL'yi çalarak kayıplara karıştı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, şahsın parayı aldıktan sonra marketteki reyonlardan meyve seçerek rahat bir şekilde ayrılması dikkat çekti.

Olayın ardından şüpheliyi yakalamak için polis ekiplerince başlatılan çalışmalar sürüyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Siverek'te Marketten Para Çalan Şahıs Kamerada - Son Dakika

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