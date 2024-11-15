Siverek'te Minibüs Şoförüne Saldırı - Son Dakika
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Siverek'te Minibüs Şoförüne Saldırı

Siverek\'te Minibüs Şoförüne Saldırı

Şanlıurfa'da minibüs şoförü, önünü kesen grubun saldırısına uğradı, arbede güvenlik kamerasında.

15.11.2024 16:03
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, şehiriçi yolcu minibüsünün önünü kesen bir grup, minibüs şoförüne saldırdı. Yaşanan arbede güvenlik kamerasına yansırken, kavga sırasında tekme, tokat ve sopalar kullanıldı.

Olay, Adnan Menderes Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Siverek Şehiriçi Kooperatifi'ne bağlı minibüs şoförü, durağa yanaşmaya çalışırken park halindeki bir araç ve içerisindekileri yer açmaları için uyardı. Bu uyarı tartışmaya yol açtı. Tartışma sonrasında duraktan ayrılan minibüsün önünü bir araçla kesen grup, şoföre saldırdı.

Minibüs şoförünün de inerek gruba karşılık vermesiyle kavga büyüdü. Cadde ortasında tekme, tokat ve sopaların kullanıldığı arbede çevredekilerin müdahalesiyle durdurulmaya çalışıldı. Olay anları araç kamerası ve cep telefonu kameralarıyla saniye saniye görüntülendi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Siverek'te Minibüs Şoförüne Saldırı - Son Dakika

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