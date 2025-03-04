Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan bir yayaya motosiklet çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, kaza akşam saatlerinde Siverek- Diyarbakır karayolu üzerindeki Ofis Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan bir yayaya motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaya ile motosiklet üzerindeki 2 kişi yaralandı.
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ŞANLIURFA
Son Dakika › 3.Sayfa › Siverek'te Motosiklet Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?