Siverek'te nesli tükenen engerek yılanı görüntülendi - Son Dakika
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Siverek'te nesli tükenen engerek yılanı görüntülendi

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde nesli tükenmekte olan ve Türkiye'de bulunan en zehirli yılanlardan biri olan engerek yılanı, bir çoban tarafından görüntülendi. Çobanın yılanı kameraya almaya çalıştığı sırada yılan, çobana saldırmaya çalıştı.

09.06.2024 11:26
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Siverek'te nesli tükenen en zehirli yılanlardan olan engerek yılanı görüntülendi

Zehirli engerek yılanı kendisini görüntüleyen çobana saldırdı

ŞANLIURFA - ŞANLIURFA Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde nesli tükenmekte olan ve Türkiye'de bulunan en zehirli yılanlar arasında bulunan engerek yılanı görüntülendi.

Türkiye'de yaşayan en zehirli yılan türlerinden biri olan engerek yılanı, Siverek ilçesinde bir çoban tarafından görüntülendi. Hayvanlarını otlatırken yılanı fark eden çoban, cep telefonu ile yılana kameraya almaya çalıştığı sırada, yılan ani hareketle çobana saldırmaya çalıştı. Tek ısırığı ile insanı öldürebilecek zehirde bulunan yılanın saldıra anını da görüntüleyen çoban, daha sonra yılanı hayvanlardan uzaklaştırdı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Siverek'te nesli tükenen engerek yılanı görüntülendi - Son Dakika

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