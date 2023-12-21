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Siverek'te öğrenciler yedikleri yemekten zehirlendi - Son Dakika
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Siverek'te öğrenciler yedikleri yemekten zehirlendi

Siverek'te öğrenciler yedikleri yemekten zehirlendi Siverek'te ilk belirlemelere göre 150 öğrenci zehirlendi Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde taşımalı eğitim gören öğrenciler, okulda yedikleri yemekten zehirlendi.

Siverek\'te öğrenciler yedikleri yemekten zehirlendi
21.12.2023 - 23:55,
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Siverek'te öğrenciler yedikleri yemekten zehirlendi

Siverek'te ilk belirlemelere göre 150 öğrenci zehirlendi

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde taşımalı eğitim gören öğrenciler, okulda yedikleri yemekten zehirlendi.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı kırsal Çıkrık Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, taşımalı eğitim verilen Şehit Orhan İkralı İlkokulu ile Şehit Hamit İris Ortaokulunda okuyan öğrencilerde öğle vakti yedikleri bulgur pilavı, patatesli bezelye ve turşudan sonra karın ağrısı ve ishal şikayeti başladı. Okul yönetiminin haber vermesi üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, öğrencilerin zehirlendiğini belirledi. Ambulanslar, minibüsler ve özel araçlarla Siverek Devlet Hastanesi'ne getirilen öğrenciler, tedavi altına alındı. Siverek Devlet Hastanesi'nde yaşanan yoğunluk nedeniyle bazı araçların hastalarını kendi imkanlarıyla Diyarbakır'a götürdüğü öğrenildi.

Alınan ilk bilgiye göre en az 150 öğrencinin yedikleri yemekten etkilendikleri gerekçesiyle hastanelere sevk edildiği belirtilirken yemeklerin ise Siverek Öğretmenevinde hazırlandığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA
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Devlet Hastanesi, Şanlıurfa, Siverek, Soruşturma, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Siverek'te öğrenciler yedikleri yemekten zehirlendi - Son Dakika


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