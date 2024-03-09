Siverek'te polise ateş açan şahıs gözaltına alındı
ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde silahla eşini rehin alan ve bağımlı olduğu öğrenilen şahıs polise ateş açtı, saldırgan şahıs polis tarafından gözaltına alındı.
Olay, sabah saatlerinde Siverek Ofis Mahallesi 11. Sokakta meydana geldi. Alınan bilgilere ve iddiaya göre, bağımlı olduğu öğrenilen S.A. kavga ettiği eşini silahla rehin aldıktan sonra balkona çıkarak havaya ateş açtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, özel harekat ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis, şahsı eyleminden vazgeçirmek için çalıştığı sırada, S.A Polise ateş açtı, poliste saldırganı caydırmak amacıyla havaya ateş açtı. Kısa süren çatışmanın ardından, polis ve özel harekat ekipleri kapıyı kırarak, saldırganı etkisiz hale getirerek gözaltına aldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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