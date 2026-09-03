Siverek'te polisten kaçan araç kovalamacası kamerada; bir araç refüje çarptı - Son Dakika
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Siverek'te polisten kaçan araç kovalamacası kamerada; bir araç refüje çarptı

Siverek\'te polisten kaçan araç kovalamacası kamerada; bir araç refüje çarptı
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde polisin dur ihtarına uymayarak kaçan şüpheli araç ile ekipler arasında yaşanan kovalamaca cep telefonu kamerasına yansıdı. Kovalamaca sırasında hızını alamayan başka bir araç refüje çarparken, kaçan araç D Noktası Polis Uygulama Noktası'nda yakalandı ve soruşturma başlatıldı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, polisin durdurmak istediği şüpheli araç ile ekipler arasında yaşanan kovalamaca, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün gece geç saatlerde meydana geldi. Alınan bilgilere göre polis ekipleri, şüphelendikleri bir aracı durdurmak istedi. Polisin dur ihtarına uymayan araç, hızla bölgeden uzaklaşırken ekipler ile araç arasında kovalamaca başladı.

İddiaya göre Urfa yolu istikametinden Diyarbakır yolu üzerindeki D Noktası Polis Uygulama Noktası'na kadar devam eden kovalamaca, kaçan aracın yakalanmasıyla sona erdi.

Kovalamaca sırasında bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, bir aracın hızla ilerlediği, arkasından motosikletli polis ekiplerinin siren sesleri eşliğinde aracı takip ettiği görülüyor. Aynı istikamette ilerleyen başka bir aracın ise hızını alamayarak refüje çarptığı görüntülere yansıyor.

Olayla ilgili inceleme başlatılırken, kazaya ilişkin detayların yapılacak araştırmanın ardından netlik kazanması bekleniyor.

Kaynak: İHA

Cep Telefonu, Şanlıurfa, Güvenlik, 3. Sayfa, Siverek, Polis, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Siverek'te polisten kaçan araç kovalamacası kamerada; bir araç refüje çarptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Siverek'te polisten kaçan araç kovalamacası kamerada; bir araç refüje çarptı - Son Dakika
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