Siverek'te sel suları otomobili dereye sürükledi, yolcular faciadan kıl payı kurtuldu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Siverek'te sel suları otomobili dereye sürükledi, yolcular faciadan kıl payı kurtuldu

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde dün sabah saatlerinde başlayan şiddetli yağışlar sonucunda sel meydana geldi. Sel suları bir otomobili dereye sürüklerken, otomobilde bulunan yolcular çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtuldu. Siverek-Viranşehir karayolu ve bazı kırsal mahalleler sular altında kaldı. Öğretmen ve öğrenci servisleri de taşan dereler nedeniyle okullarına ulaşamadı. Şekerli ve bazı köylerde de sel meydana gelirken, şehir merkezinde ise ufak çaplı sel dışında olumsuz bir durum yaşanmadı.

22.03.2024 14:18  Güncelleme: 14:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Siverek'te sel suları otomobili dereye sürükledi, yolcular faciadan kıl payı kurtuldu

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde dün sabah saatlerinde başlayan yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Sel nedeniyle dereye sürüklenen bir otomobil yürekleri ağza getirdi.

Dün sabah erken saatlerinde başlayan ve gece yarısına doğru şiddetini artıran yağış, kent merkezi ile kırsal bölgelerde sele neden oldu. Sel suları bir otomobili dereye sürüklerken, Siverek- Viranşehir karayolu ile bazı kırsal mahalleler sular altında kaldı.

Otomobil dereye sürüklendi, yürekler ağza geldi

Siverek-Karacadağ bölgesinde taşan köprüden karşı tarafa geçmeye çalışan bir otomobil, suya kapılarak dereye sürüklendi. Otomobilde bulunanalar çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtulurken, otomobil sel suları arasında mahsur kaldı.

Siverek-Viranşehir karayolu ulaşıma kapandı

Gece boyunca devam eden yağış birçok yerde taşkınlığa neden olurken Siverek-Viranşehir karayolu, Taşlı köyü mevkiinde sular altında kaldı. Taşan köprü nedeniyle her iki yönde de ulaşım uzun süre sağlanamadı.

Öğretmen ve öğretmen servisleri yolda mahsur kaldı

Siverek Karacadağ ve Gürakar köyü bölgesinde okullarına gitmeye çalışan öğretmen ve öğrenci servisleri taşan dereler nedeniyle okullarına ulaşamadı.

Kırsal Mahalleler sular altında kaldı

Özelikle kırsal bölgelerde yoğun yağışın görüldüğü Siverek'te, ilçeye bağlı Şekerli ve bazı bazı köylerde de sel meydana geldi. Bölgeden gelen görüntülerde onlarca evin sular altında kaldığı görüldü. Şehir merkezinde ise ufak çaplı sel dışında olumsuz bir gelişme olmadı.

Kaynak: İHA

Viranşehir, Şanlıurfa, Siverek, Ulaşım, Hava Durumu, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Siverek'te sel suları otomobili dereye sürükledi, yolcular faciadan kıl payı kurtuldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Çorlu'da servis minibüsüyle çarpışan motokurye yaralandı
    15:17 Çorlu'da servis minibüsüyle çarpışan motokurye yaralandı

    Tekirdağ Çorlu'da, plakası alınamayan servis minibüsü ile sipariş dağıtımı yapan motokurye arasında kaza meydana geldi. Motosiklet sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

  • Christine Quinn'ın kocası ikinci kez gözaltına alındı
    15:17 Christine Quinn'ın kocası ikinci kez gözaltına alındı

    Amerikalı oyuncu Christine Quinn'ın kocası Christian Richard, aile içi şiddet olayıyla ilgili ikinci kez gözaltına alındı. Richard'ın uzaklaştırma emrine uymaması nedeniyle tutuklanması, çiftin yaşadığı sorunların derinliğini ortaya koyuyor. Quinn'in bu durum karşısındaki tepkisi ve gelecekteki adımları merak konusu.

  • Adana'da kocasını öldüren kadın adliyeye sevk edildi
    15:16 Adana'da kocasını öldüren kadın adliyeye sevk edildi

    Adana'nın Kozan ilçesinde bir kadın, kocasını öldürdüğü gerekçesiyle adliyeye sevk edildi. Olayın ardından genç kadın polise teslim olmuştu.

  • Down sendromlu Mehmet'in polis olma hayali gerçekleşti
    15:14 Down sendromlu Mehmet'in polis olma hayali gerçekleşti

    Samsun'da Vezirköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli, Down sendromlu Mehmet ve arkadaşlarının polis olma hayallerini gerçekleştirdi. Mehmet ve arkadaşları, polis otosunda şehir turu attı, telsizle anons geçti ve siren çaldı. Aileler, çocuklarının hayalini gerçekleştiren emniyet teşkilatına teşekkür etti.

  • Alanya'da Husumet Nedeniyle Cinayet Zanlısı Tutuklandı
    15:13 Alanya'da Husumet Nedeniyle Cinayet Zanlısı Tutuklandı

    Antalya'nın Alanya ilçesinde aralarında husumet olduğu belirtilen Ayhan Haydar Fidanboy'u tabancayla öldüren N.B, gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Olay, Avsallar Mahallesi'nde meydana gelmişti. Fidanboy, tartışma sonucunda tabanca ile vurulmuş ve hastanede hayatını kaybetmişti.

  • Canan Kaftancıoğlu, 'para sayma' görüntülerine ilişkin ifade vermek üzere savcılığa gitti
    15:08 Canan Kaftancıoğlu, 'para sayma' görüntülerine ilişkin ifade vermek üzere savcılığa gitti

    CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği iddia edilen 'para sayma' görüntülerine ilişkin soruşturmada, eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 'şüpheli' sıfatıyla savcılığa ifade vermeye geldi.

  • Samsun'da otobüste tabanca ele geçirildi, zanlı gözaltına alındı
    15:07 Samsun'da otobüste tabanca ele geçirildi, zanlı gözaltına alındı

    Samsun'da bir otobüste yolcu olarak bulunan ve üzerinde 3 tabanca ele geçirilen zanlı gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada, M.E'nin üzerinde 3 ruhsatsız tabanca ve 115 tabanca fişeği bulundu.

  • Beyoğlu'nda 14 yıl önceki cinayet davasında sanık 3. kez beraat etti
    15:06 Beyoğlu'nda 14 yıl önceki cinayet davasında sanık 3. kez beraat etti

    Beyoğlu'nda 14 yıl önce bir apartman boşluğunda cesedi bulunan Nazlı Sinem Erköseoğlu'nun davasında mahkeme, bozma ilamına uymayarak sanık Can Paksoy'un 3. kez beraatına karar verdi. Baba Erköseoğlu ise adaletin sağlanamadığını belirterek tepki gösterdi.

  • Samsun'da 50 Bin Liralık Altın Çalan Kadın Yakalandı
    15:03 Samsun'da 50 Bin Liralık Altın Çalan Kadın Yakalandı

    Samsun'un İlkadım ilçesinde bir evden 50 bin liralık altın çalan 5 çocuk annesi kadın, polisin takibi sonucu yakalandı. Hırsızlık suçundan çok sayıda suç kaydı bulunan kadın, adliyeye sevk edildi.

  • Ataşehir'de İki Şahıs Arasında Yumruk Yumruğa Kavga
    15:03 Ataşehir'de İki Şahıs Arasında Yumruk Yumruğa Kavga

    Ataşehir'de aynı yerde çalışan iki şahıs arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde şahısların birbirlerine yumruk attığı görülüyor. Kavga çevredeki vatandaşların müdahalesiyle sonlandırıldı.

  • Kuşadası'nda Aranan 2 Şüpheli Yakalandı
    14:53 Kuşadası'nda Aranan 2 Şüpheli Yakalandı

    Aydın'ın Kuşadası ilçesinde çeşitli suçlardan aranan ve hapis cezası bulunan 2 şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak cezaevine gönderildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, suçlu veya suçluların yakalanması amacıyla sürdürdükleri çalışmalar kapsamında şahısları tespit ederek operasyon düzenledi. Yakalanan şüpheliler, adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

  • Türkiye'de Mobil Trafik Eğitim Tırı Projesi Uşak'ta
    14:53 Türkiye'de Mobil Trafik Eğitim Tırı Projesi Uşak'ta

    Türkiye genelinde ilkokul öğrencilerinin trafik konusundaki farkındalığının geliştirilmesi amacıyla başlatılan proje kapsamında hazırlanan Mobil Trafik Eğitim Tırının son durağı Uşak oldu. İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle gerçekleştirilen faaliyetlerde öğrencilere teorik ve uygulamalı trafik eğitimi verildi. Ayrıca öğrencilere eğitici kitap, kırmızı düdük ve trafik kartları dağıtıldı.


14:38 Bomba iddia: Erdoğan, İstanbul mitinginde emekliye seyyanen 5 bin TL müjdesi verecek Bomba iddia: Erdoğan, İstanbul mitinginde emekliye seyyanen 5 bin TL müjdesi verecek
13:42 Müjdeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan vermişti İşte banka banka ödenecek promosyon tutarları Müjdeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan vermişti! İşte banka banka ödenecek promosyon tutarları
13:27 Cübbeli Ahmet Hoca’dan İsmailağa Cemaati’ne tehdit Çarşamba akşamına kadar süre verdi Cübbeli Ahmet Hoca'dan İsmailağa Cemaati'ne tehdit! Çarşamba akşamına kadar süre verdi
13:12 TOGG’un da rakibiydi Elektrikli otomobil üreticisi Fisker iflasın eşiğinde TOGG'un da rakibiydi! Elektrikli otomobil üreticisi Fisker iflasın eşiğinde
10:15 Karabük Üniversitesi’nde yabancı öğrenci krizi mi yaşanıyor Vahim iddialar art arda geldi Karabük Üniversitesi'nde yabancı öğrenci krizi mi yaşanıyor? Vahim iddialar art arda geldi
15:05 Depremde yıkılan Galeria Sitesi’yle ilgili karar verildi Depremde yıkılan Galeria Sitesi'yle ilgili karar verildi
14:37 Geleceği hakkında konuştu Kerem Aktürkoğlu Galatasaray’dan ayrılacak mı Geleceği hakkında konuştu! Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'dan ayrılacak mı?
14:15 ’Rezerv alanında’ gerekçesiyle yıkılmak istenen sitenin sakinleri tepki gösterdi 'Rezerv alanında' gerekçesiyle yıkılmak istenen sitenin sakinleri tepki gösterdi
14:01 Eğlence mekanında kıskançlık krizi Herkesin içinde kadına böyle saldırdı Eğlence mekanında kıskançlık krizi! Herkesin içinde kadına böyle saldırdı
14:01 Fenerbahçe’nin yıldızı Ferdi Kadıoğlu’na Marsilya’dan komik teklif Fenerbahçe'nin yıldızı Ferdi Kadıoğlu'na Marsilya'dan komik teklif
13:16 Fenerbahçe, Ahmet Metin Genç’in sözleri sonrası suç duyurusunda bulundu Fenerbahçe, Ahmet Metin Genç'in sözleri sonrası suç duyurusunda bulundu
13:10 Sevgilisinin eski eşine yakalanan adam binadan atlayarak 5 yaşındaki çocuğun üzerine düştü Sevgilisinin eski eşine yakalanan adam binadan atlayarak 5 yaşındaki çocuğun üzerine düştü
12:02 Fenerbahçe’nin ’’Süper Kupa ertelensin’’ talebini Galatasaray reddetti Fenerbahçe'nin ''Süper Kupa ertelensin'' talebini Galatasaray reddetti
11:57 Tuba Ünsal iftar sonrası gelen hesaba isyan etti: Geçirmişler de geçirmişler Tuba Ünsal iftar sonrası gelen hesaba isyan etti: Geçirmişler de geçirmişler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2024 15:22:16. #1.12#
SON DAKİKA: Siverek'te sel suları otomobili dereye sürükledi, yolcular faciadan kıl payı kurtuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement