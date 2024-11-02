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Siverek'te Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 10 Gözaltı

ŞANLIURFA - ŞANLIURFA Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı'nın koordinesinde, Siverek'te silah kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi.

İl Jandarma ekipleri tarafından yürütülen istihbarat çalışmaları sonucunda tespit edilen 7 adrese eş zamanlı baskın yapıldı.

Operasyon kapsamında ele geçirilenler arasında 3 adet Kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet Thompson otomatik tabanca, 10 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 6 ruhsatsız av tüfeği, 1 gece görüş dürbünü, 29 farklı silaha ait şarjör ve 1347 adet çeşitli ebatlarda fişek yer aldı.

Gözaltına alınan 10 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. Şanlıurfa Valiliği tarafından, bölgede huzur ve güvenliği sağlamak için silah kaçakçılığına karşı yürütülen operasyonların süreceğini ve kamu düzenini tehdit eden unsurlarla kararlı bir şekilde mücadele edeceklerini bildirdi.