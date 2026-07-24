Siverek'te Tarım İşçilerini Taşıyan Minibüs Kaza Geçirdi - Son Dakika
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Siverek'te Tarım İşçilerini Taşıyan Minibüs Kaza Geçirdi

Siverek\'te Tarım İşçilerini Taşıyan Minibüs Kaza Geçirdi
24.07.2026 09:15
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, tarım işçilerini taşıyan minibüs şarampole düştü, 4 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün şarampole düşmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, sabaha karşı saat 04.00 sıralarında Adıyaman'ın Kahta ile Şanlıurfa'nın Siverek ilçeleri arasındaki Fırat Nehri üzerindeki Nissibi Köprüsü yakınlarında yaşandı. Tarlada çalışmaya giden işçileri taşıyan R.A.'nın (45) kullandığı 63 S 6103 plakalı minibüs, iddiaya göre sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole düştü. Kaza nedeniyle bölgeye çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada 4 kişi yaralandı

Kazada yaralanan R.F. (66), M.K. (79), M.K. (19) ve R.F. (54) ilk müdahaleleri sonrası ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA

Şanlıurfa, 3. Sayfa, Siverek, Tarım, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Siverek'te Tarım İşçilerini Taşıyan Minibüs Kaza Geçirdi - Son Dakika

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