Siverek'te trafik kazası: 3 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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Siverek'te trafik kazası: 3 ölü, 1 yaralı

Siverek\'te trafik kazası: 3 ölü, 1 yaralı
24.07.2026 00:50
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde devrilen otomobilde 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kontrolden çıkarak şarampole devrilen otomobilin takla attığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Siverek-Diyarbakır kara yolunun 30'uncu kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İ.K. (27) yönetimindeki 42 KZ 131 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrilerek defalarca takla attı.

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde araçta bulunan Hamza Kesik (51), Safiye Kesik (53) ve Mizgin Kesik'in (30) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan sürücü İ. K., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza anı kamerada

Meydana gelen trafik kazası, çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde kontrolden çıkan otomobilin şarampole savrularak takla attığı anlar yer aldı. Kaza haberini alan hayatını kaybedenlerin yakınları olay yerine gelerek sinir krizi geçirdi.

Jandarma ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, kazanın meydana geliş nedenine ilişkin inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

Acil Durum, Şanlıurfa, 3. Sayfa, Güvenlik, Siverek, Trafik, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Siverek'te trafik kazası: 3 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

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