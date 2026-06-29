Siverek\'te Trafik Kazası: 8 Yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde minibüs ile arazözün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Siverek-Şanlıurfa karayolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ali A. (67) idaresindeki 63 JA 077 plakalı minibüs ile Murat Ö. (42) yönetimindeki Şanlıurfa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne ait 63 AGG 320 plakalı arazöz çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle arazöz sürücüsü Murat Ö. ile araçta bulunan Mücahit Başak (28) ve Erhan Y. (31), minibüste yolcu olarak bulunan Müslüm Ö. (73), Müslüm F. (47), Fatma Ö. (18), Aysel Ö. (48) ve Dilan Ö. (15) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ŞANLIURFA