Siverek\'te Trafik Kazası: Baba ve Oğlu Hayatını Kaybetti

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Siverek- Hilvan karayolunda meydana gelen trafik kazasında, şarampole devrilen otomobilin sürücüsü Ceyhun Kafadenk ve 6 aylık oğlu Mehmet Akif hayatını kaybetti. Eşi Fatma Kafadenk ise kazada ağır yaralandı.

Kaza, dün Siverek-Hilvan karayolunda meydana geldi. Alınan bilgilere göre Eczacı Ceyhun Kafadenk (36) idaresindeki 31 APU 111 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, takla atarak şarampole devrildi. Kaza sürücü Ceyhun Kafadenk ile 6 aylık oğlu Mehmet Akif hayatını kaybetti. Eşi Fatma Kafadenk (28) ise ağır yaralandı. Yaralı olay yerine çağrılan ambulansla devlet hastanesine kaldırılırken, kaza yerinde hayatını kaybeden baba-oğulun cenazeleri, otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Anne, Fatma Kafadenk'in sağlık durumu ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Kaza ile ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - ŞANLIURFA