Siverek'te Trafik Kazası: Baba ve Oğlu Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Siverek'te Trafik Kazası: Baba ve Oğlu Hayatını Kaybetti

Siverek\'te Trafik Kazası: Baba ve Oğlu Hayatını Kaybetti

Siverek-Hilvan karayolunda kaza geçiren Ceyhun Kafadenk ve 6 aylık oğlu öldü. Eşi ağır yaralı.

18.11.2024 12:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Siverek- Hilvan karayolunda meydana gelen trafik kazasında, şarampole devrilen otomobilin sürücüsü Ceyhun Kafadenk ve 6 aylık oğlu Mehmet Akif hayatını kaybetti. Eşi Fatma Kafadenk ise kazada ağır yaralandı.

Kaza, dün Siverek-Hilvan karayolunda meydana geldi. Alınan bilgilere göre Eczacı Ceyhun Kafadenk (36) idaresindeki 31 APU 111 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, takla atarak şarampole devrildi. Kaza sürücü Ceyhun Kafadenk ile 6 aylık oğlu Mehmet Akif hayatını kaybetti. Eşi Fatma Kafadenk (28) ise ağır yaralandı. Yaralı olay yerine çağrılan ambulansla devlet hastanesine kaldırılırken, kaza yerinde hayatını kaybeden baba-oğulun cenazeleri, otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Anne, Fatma Kafadenk'in sağlık durumu ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Kaza ile ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3-sayfa, Siverek, trafik, Hilvan, Sağlık, Baba, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Siverek'te Trafik Kazası: Baba ve Oğlu Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:36 Türkiye’yi kahreden olayda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözleri bakanlığı harekete geçirdi Türkiye'yi kahreden olayda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri bakanlığı harekete geçirdi
11:10 Ehliyet yenileme tarihi uzatıldı Ehliyet yenileme tarihi uzatıldı
11:06 Yenidoğan çetesi davasında duruşma öncesi gerginlik çıktı Yenidoğan çetesi davasında duruşma öncesi gerginlik çıktı
10:07 Eskişehir’de yolcu otobüsü devrildi Ölü ve yaralılar var Eskişehir'de yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var
08:17 Memur ve memur emeklisine yapılacak zamla ilgili bomba kulis Memur ve memur emeklisine yapılacak zamla ilgili bomba kulis
20:16 Mezarlıkta İki Kişi Ölü Bulundu Mezarlıkta İki Kişi Ölü Bulundu
20:10 Trump döneminden kaçmak isteyenler için 4 yıllık seyahat planı Trump döneminden kaçmak isteyenler için 4 yıllık seyahat planı
20:08 Karaciğer nakli yapan ilk Türk doktor olan Profesör Münci Kalayoğlu hayatını kaybetti Karaciğer nakli yapan ilk Türk doktor olan Profesör Münci Kalayoğlu hayatını kaybetti
19:37 İstanbul’da hafriyat kazısı sırasında 10 milyon yıllık deniz minaresi fosili bulundu İstanbul'da hafriyat kazısı sırasında 10 milyon yıllık deniz minaresi fosili bulundu
19:23 Türkiye’nin ilk kadın sümeroloğu Muazzez İlmiye Çığ hayatını kaybetti Türkiye'nin ilk kadın sümeroloğu Muazzez İlmiye Çığ hayatını kaybetti
18:50 CHP lideri Özel, önlük giyip lahana sattı CHP lideri Özel, önlük giyip lahana sattı
18:45 İsrail Cumhurbaşkanı Herzog’un Azerbaycan ziyaretine Türkiye izin vermemiş İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un Azerbaycan ziyaretine Türkiye izin vermemiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2024 12:41:07. #1.13#
SON DAKİKA: Siverek'te Trafik Kazası: Baba ve Oğlu Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.