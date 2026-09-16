Siverek\'te traktör altında kalan 2 yaşındaki çocuğu kurtarmaya çalışan amcası da yaralandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde park halindeyken kendiliğinden hareket ettiği iddia edilen traktörün altında kalan 2 yaşındaki çocuğu kurtarmaya çalışan amcası da, traktörün altında kalarak yaralandı.

Alınan bilgilere göre olay, Siverek ilçesine bağlı Ertem Mahallesi Alan Kümeevleri'nde meydana geldi. İddiaya göre, park halindeki traktör henüz bilinmeyen bir nedenle hareket etmeye başladı. Bu sırada traktörün çevresinde oyun oynayan 2 yaşındaki E.T. traktörün altında kaldı.

Durumu fark eden çocuğun amcası M.T. (28) çocuğu kurtarmak için müdahale ettiği sırada kendisi de traktörün altında kaldı. Meydana gelen olayda E.T. ve M.T. yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.