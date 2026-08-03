Sivrihisar\'da Kaza: 63 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kaza sonrasında ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 63 yaşındaki Hakime Akbaba, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Kaza, geçtiğimiz 17 Temmuz 2026 Cuma günü İstiklalbağı Mahallesi Sivrihisar-Çeltik karayolunun 14'üncü kilometresinde meydana gelmişti. Edinilen bilgilere göre, A.A. idaresindeki 53 AN 378 plakalı otomobil ile N.K. yönetimindeki 26 KR 886 plakalı hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Feci kazada sürücüler A.A. ve N.K. ile otomobilde yolcu olarak bulunan Hakime Akbaba (63) yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan ve ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Hakime Akbaba'nın durumunun kritik olduğu öğrenilmişti. Hastanede yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan 63 yaşındaki Akbaba, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak yaşam mücadelesini kaybetti.

Olayla ilgili başlatılan incelemenin sürdüğü öğrenildi.