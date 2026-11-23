Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde kontrolden çıkan tırın kupası şarampole düştü.

Eskişehir- Ankara karayolu Eskişehir istikametinde Sivrihisar ilçesi mevkiinde henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkan mısır yüklü bir tır yoldan çıktı. Tırın çekici kısmı şarampole düşerken sürücü kazayı yara alamadan atlattı.