Sivrihisar'da mısır yüklü tır kontrolden çıktı, sürücü kazayı yara almadan atlattıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sivrihisar'da Eskişehir-Ankara karayolunun Eskişehir istikametinde mısır yüklü tır kontrolden çıktı ve yoldan ayrıldı. Tırın çekici kısmı şarampole düşerken sürücü kazadan yara almadan kurtuldu.
Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde kontrolden çıkan tırın kupası şarampole düştü.
Eskişehir- Ankara karayolu Eskişehir istikametinde Sivrihisar ilçesi mevkiinde henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkan mısır yüklü bir tır yoldan çıktı. Tırın çekici kısmı şarampole düşerken sürücü kazayı yara alamadan atlattı.
Kaynak: İHA
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