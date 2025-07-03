Sivrihisar'dan Rize'ye Düşen Jet Uçağının Enkazı Bulundu - Son Dakika
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Sivrihisar'dan Rize'ye Düşen Jet Uçağının Enkazı Bulundu

Sivrihisar\'dan Rize\'ye Düşen Jet Uçağının Enkazı Bulundu
03.07.2025 07:40
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Rize-Bayburt sınırında düşen jetin enkazına ulaşıldı, kadın yolcu sağ, pilot hayatını kaybetti.

Sivrihisar'dan havalanıp Rize'ye giderken düşen jet uçağının enkazı Rize- Bayburt sınırında JAK ve İDAK ekipleri tarafından bulunduğunu dile getiren Rize valisi İhsan Selim Baydaş, "Çağrı yapıp 112 hattına çağrıda bulunan, bayan yolcu sağ. Pilotun hayati durumunu kontrol ettiler. Şu an için arkadaşlarımızın verdiği bilgi maalesef pilotun hayatını kaybettiği yönünde" dedi.

Rize, Bayburt ve Erzurum sınırında düştüğü bildirilen özel jet uçağına yönelik arama-kurtarma çalışmalarının yürütüldüğü Çifteköprü Köyü'ndeki kriz masasında arama çalışmalarını takip eden Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, uçağın enkazına 06.24 itibarıyla ulaşıldığını dile getirdi. İl Jandarma Komutanı Albay Ali Güngör JAK timi ile irtibata geçerek görüntülü konuştu. Rize Valisi'nin de beraberinde olduğu konuşmada tim komutanı uçak enkazını albay ve Rize Valisi'ne göstererek son durum hakkında bilgi verdi. Alınan bilginin ardından kameraların karşısına geçen Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, uçakta yolcu olarak bulunan ve 112'yi arayarak ihbarda bulunan kadının sağlık durumunun iyi olduğunu, pilotun ise ilk belirlemelere göre hayatını kaybettiğini dile getirdi.

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş açıklamasında, "Dün akşam saatlerinde 18.00 sularında 112 ihbar hattına gelen ihbarla Eskişehir Sivrihisar'dan kalkıp Rize-Artvin Havalimanı'na inmek üzere yolculuk yapan bir sivil uçağı arama faaliyeti sürdürüyoruz. Saat 06.24 itibarıyla Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekibimiz ve İkizdere Arama Kurtarma (İDAK) ekibimiz uçağa ulaşmış durumdalar. Zirve hattında yani Kaçkar Dağları'nın zirvesinde bir yerde ulaştılar" ifadelerini kullandı.

Kadın yolcunun sağlık durumunun kötü olmadığını ancak pilotun ilk belirlemelere göre hayatını kaybettiğini kaydeden Rize Valisi Baydaş, "Buradan gece o ekiplerimizi saat 00.00 civarlarında yola çıkarmıştık. 03.00 civarı arazideler. Hatta biz de ekiplerimizle arazide irtibatı kaybetme durumuna gelmiştik. Çok yoğun bir yağış var. Hatta zirve hattında kar yağışı vardı bu gece. Arkadaşlarımız 06.24 itibariyle ekibe ulaştılar, uçağa ulaştılar. Enkazın olduğu bölgedeler. Çağrı yapıp 112 hattına çağrıda bulunan, uçakta bulunan bayan yolcu sağ, arkadaşlarımız güvenliğini alıyorlar. Biz de komutanımızla görüntülü görüşürken hanımefendiyi görmüş olduk. Sağlığı yerinde görünüyor. Onunla ilgili tedbirleri aldılar. Pilotun hayati durumunu kontrol ettiler. Şu an için arkadaşlarımızın verdiği bilgi maalesef pilotun hayatını kaybettiği yönünde. Şimdi arkadaşlarımız hem yaralı yolcuyu hem de bütün oradaki ekibi ulaşılabilir bir noktaya getirmek üzere çalışacaklar. Sisli bir hava, helikopterin inebilme imkanı çok görünmüyor. Helikopterle alınabilecek noktaya kadar arkadaşlarımız taşımaya çalışacaklar" dedi.

Vali Baydaş açıklamasının devamında, "Ben tekrar geçmiş olsun diyorum. Bütün Erzurum, Bayburt ve Rize ekipleri olayın duyulduğu ilk andan itibaren sahadalar. Biz de buradayız. İnşallah gelişmelerden ayrıca bilgi vereceğiz. Ben JAK ekibini ve İDAK ekibini de tebrik ediyorum. Arkadaşlarımız bütün olumsuz hava koşullarına rağmen yürüyerek, saatlerce yürüyerek oraya ulaşmaya çalıştılar" şeklinde konuştu. - RİZE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sivrihisar'dan Rize'ye Düşen Jet Uçağının Enkazı Bulundu - Son Dakika

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