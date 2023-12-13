Siyahi kadını darp ederek gözaltına alan polise 40 saat görevden uzaklaştırılma cezası verildi

Amerika'nın Kuzey Carolina eyaletinde geçen ay siyahi bir kadını gözaltı sırasında darp edip yaralayan polis memuruna 40 saat görevden uzaklaştırılma cezası verildi.

Gözaltı sırasında çekilen görüntülerin internet üzerinden paylaşılmasından sonra polis hakkında soruşturma açıldığını söyleyenpolis şefi, Polis Şefi Johnny Jennings, düzenlediği basın toplantısında gazetecilere verdiği demeçte, Memur Vincent Pistone'un, bir içişleri soruşturmasında 13 Kasım çatışması sırasında aşırı güç kullandığının belirlenmesinin ardından 40 saatlik uzaklaştırma cezası aldığını söyledi. Ekipte bulunan diğer altı polis memuru ise suçsuz bulundu.

Görüntülerde gözaltı sırasında önce kadının polise tokat attığı, polisin ise kadını yumruk atarak yere düşürüp sırtına ve yüzüne tekmeler savurduğu görülüyor.

kadının bir memurun yüzüne vurduğunu ve polisin de memurun sırtına vurarak ve ayaklarını yerden keserek karşılık verdiğini gösteriyor.

Yapılan incelemede polisin kadına yedi tekme ve on yumruk attığı tespit edildi. Polis şefi, ceza alan polisin ayrıca eğitimden geçeceğini söyledi.