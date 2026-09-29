Siyasal casusluk davasında mahkeme, İmamoğlu dahil sanıkların tutukluluğunu sürdürdü

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu, stratejist Necati Özkan, gazeteci Merdan Yanardağ ve teknoloji yatırımcısı Hüseyin Gün'ün 'siyasal casusluk' suçundan yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. Duruşmada beyanda bulunan tanık Berkay Yağlıcı, tutuklu sanık Hüseyin Gün'ün şoförü olduğunu ve Gün'ün gazeteci Merdan Yanardağ'a kendisi aracılığıyla para gönderdiğini söyledi. Yağlıcı, "Hüseyin bey talimat veriyordu ama zarfın içine ben kendim koymuyordum. 10 bin euro çektim, 5 bin euro çektim farklı günlerde. Merdan beye bizzat teslim etmemi söylüyordu. Merdan beye ofisinin girişinde turnikelerin orada teslim ettim" dedi. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan, Merdan Yanardağ ve Hüseyin Gün'ün tutukluluk halinin devamına hükmetti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu, stratejist Necati Özkan, gazeteci Merdan Yanardağ ve teknoloji yatırımcısı Hüseyin Gün hakkında 'siyasal casusluk' suçundan 15'er yıldan 20'şer yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davanın duruşmasının görülmesine devam edildi. İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki duruşma salonunda görülen duruşmada tutuklu sanıklar İmamoğlu, Özkan, Yanardağ ve Gün ile avukatları hazır bulundu.

Duruşmada Ekrem İmamoğlu'nun savunmasının ardından tanıkların dinlenilmesine geçildi.

"Yurt dışında bir hesap açıldı ve paralar parti parti yurt dışına gitti"

Tanık Zeynep Şen, tutuklu sanık Hüseyin Gün'ün manevi annesi Seher Deniz Alaçam'ın sekreteri olduğunu söyledi. Şen, Hüseyin Gün'ün toplantılarını gizlilik içinde yaptığını, kendisinin İngilizce bilmemesi nedeniyle yabancı konuklarla yapılan görüşmelerin içeriğini anlamadığını da belirtti. Şen, "Hüseyin bey 'zaten bu ülkede yaşanmaz, bankadaki hesaplara el koyacaklar' derdi. Bunların neticesinde yurt dışında bir hesap açıldı ve paralar parti parti yurt dışına gitti. Daha sonra Hüseyin bey Amerika'da bir şirket kurdu, o şirkete de paralar aktarıldı dönem dönem" dedi.

Tanık, gazeteci Merdan Yanardağ'a para gönderildiğini anlattı

Hüseyin Gün'ün eski şoförü tanık Berkay Yağlıcı ise, "Merdan bey (Merdan Yanardağ) Hüseyin beyin yanına gelip giderdi, oradan tanıyorum. Seher hanımdan dolayı tanıyorum. Hüseyin bey ile Seher hanımın vefatından sonra daha çok yakınlaştık. Daha çok beraber gitmeye, gelmeye başladık. Merdan beyi de seçim zamanı yardım veya para götürdüğümden tanıyorum. Kendisinin yardımcı şoförü vardı Tamer bey. Tamer beyi arayarak Merdan beye de o şekilde, ofisine gidip vermişliğim vardır. Onun iletişim numarası vardı bende. Merdan beyin iletişim numarası yoktu" dedi.

Mahkemede kendisine "Ne parası götürüyordun" diye sorulması üzerine tanık Yağlıcı, "Hüseyin bey bazen zarfa koyuyordu, bankadan çekiyordum, götürüp teslim ediyordum. Kendisi, 'yardım ediyoruz' diye gönderiyordu. 'Bizim de bir katkımız olsun' diye gönderiyordu. Merdan beye götürüyordum" yanıtını verdi. "Ne kadar götürdün parayı bu şekilde" diye sorulması üzerine tanık Yağlıcı, "Bankadan çekiyordum, zarfa koyuyordu ama yani mesela 5 bin euro, 10 bin euro o şekilde yani. Kendim çekiyordum. Hüseyin bey talimat veriyordu ama zarfın içine ben kendim koymuyordum. 10 bin euro çektim, 5 bin euro çektim farklı günlerde. Merdan beye bizzat teslim etmemi söylüyordu. Ben de Tamer beyi arıyordum, Merdan beye ofisinin girişinde turnikelerin orada teslim ettim" dedi.

Tanığın beyanlarının ardından söz alan sanık Merdan Yanardağ, "Hiçbir şekilde para almadım. Birinin getirip bana para vermesi mümkün değildir. Tanığı görmüş olabilirim belki Seher hanımın şoförü olduğu için. Seher hanım zaman zaman gelir giderdi. Seher hanım Tele 1 destekçisiydi çünkü. Seher hanım Tele 1'e bizim kampanyamız çerçevesinde sponsorluk desteği verirdi ufak tefek. Bir şoförün turnikelerin önünde bana zarfla para vermesi bizim iş yerinin olağan akışına aykırı bir durum" ifadelerini kullandı.

Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, MİT Başkanlığına yazılan müzekkerelerin akıbetlerinin sorulmasına, mevcut delil durumu ile üzerlerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti nedeniyle sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini talep etti. Duruşmaya ardından ara verildi.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan, Merdan Yanardağ ve Hüseyin Gün'ün tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.