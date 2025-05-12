Siyasi Parti Otobüs Şoförüne Dava

Ankara'da bir siyasi partinin milletvekilleri ile genel başkan yardımcılarını taşırken polisin dur ihtarına uymayan otobüs şoförü, 6 Ekim'de hakim karşısına çıkacak.

Ankara 72. Asliye Ceza Mahkemesi, siyasi parti otobüsü şoförü G.G. hakkında "zincirleme şekilde görevi yaptırmamak için direnme" suçundan 13 yıl 6 aya kadar hapis cezası talebiyle hazırlanan iddianamenin incelemesini tamamladı. İddianameyi kabul eden mahkeme, G.G.'nin 6 Ekim'de yargılanmasına karar verdi. - ANKARA