Şizofreni hastası adam evde ne varsa sokağa atıp, havalı tabancayla ateş açtı
Olay esnasında 3 polis biber gazından etkilendi, 1 polis tabancadan çıkan mermiyle omzundan yaralandı
BURDUR - Burdur'da şizofreni hastası adam, eline ne geçirdiyse sokağa atıp, havalı tabancayla havaya ateş açtı. Polis eve biber gazı atıp şahsı etkisiz hale getirirken, olayda 3 polis biber gazından etkilendi, 1 polis de ateşlenen tabancadan çıkan mermiyle omzundan hafif şekilde yaralandı.
Olay, sabah saatlerinde Burdur merkez Tepe Mahallesi Yeşiltepe Caddesi'nde bulunan tek katlı bir evde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde müstakil evde yalnız yaşayan ve şizofreni hastası olduğu öğrenilen Ahmet D. (46), sabah saatlerinde evinin içerisinden eline geçirdiği cam malzemeleri sokağa atmaya başladı. Olayı gören komşularının muhtara haber vermesinin ardından olay yerine gelip uyarmak isteyen muhtara da eşya fırlatan Ahmet D., havalı tabanca ile etrafa ateş açtı.
112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak, Ahmet D. ile müzakereye başladı.
Çevik Kuvvet ekipleri eve biber gazı attı
Olay yerine takviye olarak sevk edilen Çevik Kuvvet ekipleri eve biber gazı attı. İtfaiye merdiveni ile çatıdan eve giren polisler Ahmet D.'yi etkisiz hale getirdi. Olay esnasında 3 polis biber gazından etkilenirken, 1 polis ise havalı tabancadan isabet eden mermiyle omzundan hafif şekilde yaralandı. Yaralı polisler ve Ahmet D. olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulans ile Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
"Etrafa ateş etti"
Ahmet D.'nin komşusu Hüseyin Günay ise olayla ilgili olarak, "Normalde sakin bir vatandaştı. Ara ara rahatsızlık veriyordu. İlaç kullanıyormuş zaten. Ben de çok fazla konuya hakim değilim çok fazla bir muhabbetimiz yoktu. Sabahları günaydın, akşamları iyi akşamlar diyerek selamlaşıyorduk. Daha önce herhangi bir vukuatı yoktu. Olay aslında dün gece başladı. Ufak tefek şeyler atıyordu. Sabah daha da arttı ve buraya kadar geldi olaylar. Her şeyi dışarı attı. Normalde çöp toplamıyordu ama evin içine bakıldığında aldığı ürünleri biriktirdiğini düşünüyorum. Etrafa havalı tabanca ile ateş etti. Polislere karşı yapmadı ama evlere ve havaya sıktı" dedi.
Hastaneye kaldırılan polisler ve şizofreni hastası Ahmet D.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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