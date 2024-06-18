Şizofreni Hastası Adam Kayboldu, Ailesi Umutla Haber Bekliyor - Son Dakika
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Şizofreni Hastası Adam Kayboldu, Ailesi Umutla Haber Bekliyor

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde yaşayan şizofreni hastası Mehmet Döner, Kurban Bayramı arifesinde kayboldu. Döner'in ailesi, gelecek umutlu haberi bekliyor. Arama kurtarma ekipleri ve özel eğitimli köpekler, Döner'i bulmak için çalışmalarını sürdürüyor. Döner'in kızı ve kardeşi, kaybolan babalarının bir an önce bulunmasını umutla bekliyor ve görenlerin kendilerine ulaşmasını istiyor.

18.06.2024 08:40
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Hatay'ın Yayladağı ilçesinde yaşayan şizofreni hastası Mehmet Döner, arife günü sırra kadem bastı. Kurban Bayramı'nı buruk yaşan Döner ailesi, gelecek umutlu haberi bekliyor.

Yayladağı ilçesinde yaşayan 51 yaşındaki Mehmet Döner, Kurban Bayramı arifesinde Şenköy Mahallesi'ne çalışmaya gitti. İnşaat işinde çalışan 51 yaşındaki Döner, rahatsızlandığı için bir ağacın altında dinlenmeye başladı. Bir süre dinlenen Döner, saat 10.30'ta yoldan aşağıya doğru giderek gözlerden kayboldu. Döner'in kaybolduğunun iş bitiminde farkına varan arkadaşları, şizofreni hastası adamı 2 saat aradıktan sonra eve gittiğini düşünerek aramayı bıraktılar. Şizofreni hastası olan Döner'i sabah saat 10.30'dan sonra gören olmadı ve kayıplara karıştı. Döner'in hayatından endişelenen ailesi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve AFAD arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Döner'in kaybolmasından bu yana 3 gün geçmesine rağmen henüz bir haber alınamadı. Arama çalışmalarına devam eden ekipler, Döner'in kaybolduğu yerden başlayarak mahalleyi aramaya devam ediyorlar. Özel eğitimli köpeklerde, arama kurtarma çalışmalarına destek veriyor. Kaybolan Mehmet Döner'in kızı Simge Döner ve ailesi gelecek haberi umutla bekliyor.

"Abimin bulunmasını istiyorum ve görenlerin bize ulaşmalarını istiyoruz"

Kaybolan Mehmet Döner'in kardeşi olan Ahmet Döner, ağabeyinin arkadaşlarıyla çalışmaya gittiğini ve sonrasında kayıplara karıştığını belirterek "Burada çalışırken saat 10.30'da rahatsızlandığını söylemiş. Arkadaşları, abimin ağacın altında dinlenmesi gerektiğini söylemişler. Oradan aşağıya doğru inip, evin gölgesinde oturmuş. Arkadaşları o saatten sonra görmemişler. Arkadaşları işi 14.30'da bitirmişler. Arkadaşları araçla geldikleri için abimi, saat 14.30'tan 16.30'a kadar aramışlar. Arkadaşları aradığında bulamayınca evine gitmiştir diye düşünerek aramayı bırakmışlar. Akşam 20.30'ta ablam beni arayarak abin yanında mı diye sorduğunda yok yanımda değil dedim . Ablama ne oldu diye sorunca abin kayboldu dedi. Hemen 112'yi arayarak kayıp ihbarında bulundum. Sonra jandarmayı da aradım. Bayram arifesinden bugüne kadar arama çalışmaları devam ediyor. Akşamları termal dron aradılar. Jandarma ve AFAD ekipleri aramalara devam ediyor. Abim şizofreni hastasıdır. Abimin bulunmasını istiyorum. Görenlerin bize ulaşmalarını istiyoruz" dedi.

"Babamın bir an önce bulunmasını istiyorum"

Babasından gelecek haberi umutla bekleyen Simge Döner, "Babam 3 gündür kayıp. Yayladağ ilçesi Şenköy Mahallesi'ne çalışmaya gelmişler. Babamı saat 10.30'dan sonra gören olmamış. Burada jandarma, AFAD ekipleri ve gönüllü insanlarla birlikte aramalara devam ediyoruz. Babamın bir an önce bulunmasını istiyorum. Aradan bayağı zaman geçtiği için hayati tehlikesi var mı yok mu bilmiyoruz. Hiçbir haber alamıyoruz. Görenlerin ve duyanların bize haber vermelerini rica ediyoruz" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Şizofreni Hastası Adam Kayboldu, Ailesi Umutla Haber Bekliyor - Son Dakika

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