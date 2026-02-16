Şizofreni Hastası Bıçakla Babasını Öldürdü - Son Dakika
Şizofreni Hastası Bıçakla Babasını Öldürdü

Şizofreni Hastası Bıçakla Babasını Öldürdü
16.02.2026 20:56
Kırşehir'in Kaman ilçesinde şizofreni hastası A.G., babası B.G.'yi bıçaklayarak ağır yaraladı.

Kırşehir'in Kaman ilçesine bağlı Çağırkan köyünde şizofreni hastası olduğu iddia edilen şahıs, babasını bıçaklayarak ağır yaraladı. Yaralı baba, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, A.G. isimli şahıs, babası B.G.'yi bıçakla yaraladıktan sonra jandarma ekiplerini arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine köye sevk edilen ekipler, ağır yaralı halde bulunan B.G'ye ilk müdahaleyi yaptı. Ambulansla Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan B.G., doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından şizofreni hastası olduğu iddia edilen A.G., jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA

