Şizofreni Hastası Oğuz Şen Ablasını Bıçakladı, Yaşamını Yitirdi

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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde şizofreni hastası Oğuz Şen'ın bıçakla ağır yaraladığı ablası Emine Sezer ise kaldırıldğı hastanede yaşam savaşını kaybetti. Bıçakladığı eniştesi ve iki yeğeni ise hastanede yaşam savaşı veriyor.

Olay, önceki akşam Yeşiltepe Mahallesi'nde meydana geldi. Oğuz Şen; birlikte yaşadığı ablası Emine, eniştesi İhsan ve yeğenleri Boncuk ile Ferhat Sezer'i henüz bilinmeyen bir nedenle bıçakla yaraladı. Çığlık seslerini duyan komşular eve girdiklerinde aileyi kanlar içerisinde bulurken durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Emine Sezer, hastanedeki yaşam savaşını kaybetti. Ağır yaralanan eşi İhsan Sezer ise Sakarya'ya sevk edildi. Çiftin çocuklarından Boncuk'un tedavisi ZBEÜ Hastanesi'nde; Ferhat'ın tedavisi ise Bolu İzzet Baysal Araştırma Hastanesi'nde devam ediyor.

Katil zanlısı Oğuz Şen, dün akşam saatlerinde çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hastanede hayatını kaybeden Emine Sezer'in cenazesi bugün hastane morgundan alınarak Yeşiltepe Camii'ne getirildi. Burada öğlen namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. - ZONGULDAK