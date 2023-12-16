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SMA hastası çocuğun bağış kumbarasını çalan hırsız kamerada yakalandı - Son Dakika
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SMA hastası çocuğun bağış kumbarasını çalan hırsız kamerada yakalandı

Adana'da 6 yıl hırsızlık suçundan hapis cezası bulunan kişi, bir internet kafede SMA hastası çocuğun bağış kumbarasını çalınca güvenlik kamerasına yakalandı. Hırsızlık polisleri tarafından evinde yakalanan şüpheli tutuklandı.

SMA hastası çocuğun bağış kumbarasını çalan hırsız kamerada yakalandı
16.12.2023 - 23:25,
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SMA hastası çocuğun bağış kumbarasını çalan hırsız kamerada

Yakalanan hırsızın 6 yıl 1 ay 'hırsızlık' suçundan hapis cezası olduğu öğrenildi

ADANA - Adana'da 6 yıl hırsızlık suçundan hapis cezası bulunan kişi bir internet kafede SMA hastası çocuğun bağış kumbarasını çalınca yakayı ele verdi. Söz konusu şüpheli bağış kumbarasını çaldıktan kısa bir süre sonra evinde Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince yakalandı.

Olay, 8 Aralık günü Çukurova ilçesine bağlı Kurttepe Mahallesi'nde bulunan bir internet kafede meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Abdulkadir İ. internete kafeye önce müşteri gibi gelip bir bilgisayarda oturdu. Şüpheli bir süre sonra kalkarak SMA hastası çocuk için konulmuş bağış kumbarasını çaldı. Bağış kumbarasını montunun cebine koyan şüpheli ardından kayıplara karıştı. Olay anı anbean işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. İşyeri sahibi Süleyman Ö. bağış kumbarasının çalındığını fark edince durumu polise bildirdi.

"Bağış kumbarasını çalan kişi 6 yıl hırsızlık suçundan kesinleşmiş hapis cezasıyla aranıyordu"

Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, güzergahtaki güvenlik kameralarını inceleyip, şüphelinin adresini tespit etti. Daha önceden işlediği hırsızlık suçundan 6 yıl 1 ay hapis cezasıyla aranan Abdulkadir İ., bağış kumbarasını çalınca yakayı ele verdi. Hırsızlık polisleri söz konusu şüpheliyi evinde yakaladı. Emniyette sorguya alınan şüpheli, "Yakındaki metruk bir binada kumbarayı taşla kırıp, içindeki paraları aldım" dedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Abdulkadir İ., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İHA
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Adana, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa SMA hastası çocuğun bağış kumbarasını çalan hırsız kamerada yakalandı - Son Dakika


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