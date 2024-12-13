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SMO, Yeni Hedefi Ayn el Arap

SMO, Yeni Hedefi Ayn el Arap

Münbiç'i PKK/YPG'den temizleyen Suriye Milli Ordusu, Ayn el Arap'ı hedef alıyor.

13.12.2024 10:06
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Münbiç'i PKK/ YPG terör örgütünden temizleyen Suriye Milli Ordusu askerleri, yeni hedeflerinin Ayn el Arap olduğunu söyledi.

Suriye Milli Ordusu (SMO), Suriye'den terör örgütü PKK/YPG'yi temizlemek için operasyonlarını sürdürüyor. Karargahta dinlendikten sonra çatışma bölgesine gitmek için hazırlık yapan SMO askerleri, terör örgütünü Münbiç'ten tamamen temizledikten sonra yeni hedeflerinin Ayn el Arap (Kobani) olduğunu söyledi.

PKK/YPG terör örgütünü Suriye'den tamamen atacaklarını söyleyen Ebu Baha El Şami, "Biz Münbiç'ten çıktıktan sonra Kobani, Rakka, Haseki'ye gideceğiz. Suriye'de PKK'nın ismi kalmayacak. Münbiç'teki herkes biz geldikten sonra çok sevindi. Herkes çok memnun kaldı. Münbiç çok güzel bir yer. Biz hepimiz biriz ve buraları yakıp yıkan PKK ve Esad'dır" diye konuştu. - MÜNBİÇ

Kaynak: İHA

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