Sobadan Çıkan Yangın, Aileyi Hastanelik Etti

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Afyonkarahisar'da 3 kişilik aile evde sobadan çıkan yangında dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Emirdağ ilçesine bağlı Yeşilyayla köyünde A.G., M.G. ve İ.G., isimli ailenin yaşadığı evde sobadan halıya düşen kıvılcım yangın çıkardı. Yangın aile üyelerinin müdahalesi sonrası büyümeden söndürüldü. Bu sırada dumandan etkilendiklerini fark eden aile üyeleri 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. Aile üyeleri ardından ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Olayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR