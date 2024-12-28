Afyonkarahisar'da 3 kişilik aile evde sobadan çıkan yangında dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgilere göre, Emirdağ ilçesine bağlı Yeşilyayla köyünde A.G., M.G. ve İ.G., isimli ailenin yaşadığı evde sobadan halıya düşen kıvılcım yangın çıkardı. Yangın aile üyelerinin müdahalesi sonrası büyümeden söndürüldü. Bu sırada dumandan etkilendiklerini fark eden aile üyeleri 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. Aile üyeleri ardından ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Olayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR
Son Dakika › 3.Sayfa › Sobadan Çıkan Yangın, Aileyi Hastanelik Etti - Son Dakika
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