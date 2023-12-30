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Sobadan çıkan yangın evi küle çevirdi - Son Dakika
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Sobadan çıkan yangın evi küle çevirdi

Düzce'de sobadan çıkan yangında ev alev topuna döndü. Yangın, Azmimilli Mahallesi Pınar Sokak üzerinde meydana geldi. Evde çıkan yangını fark eden Münevver G., komşularının yardımıyla evden çıkarıldı. Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri olay yerine gelerek yangına müdahale etti. Kısmi çökmelerin yaşandığı çatı sebebiyle ekipler güçlük yaşadı. Yangın 40 dakikalık çalışmanın ardından söndürüldü. Yangın sırasında evin havadan drone ile görüntüleri çekildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sobadan çıkan yangın evi küle çevirdi
30.12.2023 - 23:40,
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Sobadan çıkan yangın evi küle çevirdi

DÜZCE - Düzce'de sobadan çıkan yangında ev alev topuna döndü. Küle dönen ev havadan drone ile görüntülendi.

Yangın, Azmimilli Mahallesi Pınar Sokak üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Münevver G.'ye ait evde sobadan yangın çıktı. Yangının çıktığını fark eden Münevver G., komşularının yardımı ile evden çıkarılırken bölgeye Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, alev alev yanan evi söndürmek için çalışma başlattı. Kısmi çökmelerin yaşandığı çatı sebebiyle ekipler güçlük yaşadı. Yangın 40 dakikalık çalışmanın ardından söndürülürken, yangın havadan drone ile görüntülendi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
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Azmimilli Mahallesi, Düzce, Olay, İtfaiye, Güvenlik, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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