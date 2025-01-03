Sobadan Gaz Sızdı, Aile Komşular Tarafından Kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Sobadan Gaz Sızdı, Aile Komşular Tarafından Kurtarıldı

Geniş Video İzle

Hatay'da komşuları, okul gitmeyen çocuklardan şüphelenerek zehirlenen 5 kişilik aileyi kurtardı.

03.01.2025 19:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sobadan sızan gazdan zehirlenen 5 kişilik aileyi komşuları kurtardı

Çocukları okula gitmeyince şüphelenen komşular, 5 kişilik aileyi kurtardı

HATAY - Hatay'ın Belen ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 5 kişilik komşuları kurtardı.

Olay, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki 2 katlı bir apartmanın zemin katındaki dairede meydana geldi. Edinelen bilgiye göre, komşularının çocuklarının okula gitmediğini farkeden komşular kapıyı çaldı. İçerden sadece bebek sesi geldiğini ve pencerelerin kapalı olduğunu farkeden komşular, durumu 112 ekiplerine bildirdi. Kapıyı ve pencereyi ısrarla çalmaya devam eden komşulara kapıyı yarı baygın vaziyette baba açtı. Babanın kapıyı açmasıyla içeri giren komşular, anne M.G., baba M.G., evde uyuyan çocukları H.G., O.G. ve E.G.'yi dışarı çıkardı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan ailenin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlendi. Hastanede tedavi altına alınan aile üyelerinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Komşularının çocuklarının okula gitmemesinden dolayı şüphelendiklerini söyleyen Furkan Özdemir, "İşten gelmiştik zaten okula gitmemiş çocukları haber alınmıyordu biz de baktık pencereler falan kapalı kapısını çaldık içeriden bebek sesi geliyordu ama kendilerinden ses gelmiyordu sonra babaları açtı kapıyı öyle zar zor biz de bütün aileyi aldık dışarı çıkarttık. 112 sağlık ekiplerini aradık hemen geldiler. Durumları iyi şu anda herhangi bir sıkıntı yok" dedi.

Sobadan Gaz Sızdı, Aile Komşular Tarafından Kurtarıldı
Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Olaylar, 3-sayfa, Sağlık, Belen, Hatay, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sobadan Gaz Sızdı, Aile Komşular Tarafından Kurtarıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:47 Savcıyı makamında tehdit eden Mustafa Kemal Zengin’in ifadesi: Boşboğazlılık yaptım Savcıyı makamında tehdit eden Mustafa Kemal Zengin'in ifadesi: Boşboğazlılık yaptım
18:41 İstanbul’da gizemli koku: Öğle saatlerinde başladı hala devam ediyor İstanbul'da gizemli koku: Öğle saatlerinde başladı hala devam ediyor
18:11 Ferdi Tayfur’un cenaze programı değişti Ferdi Tayfur'un cenaze programı değişti
16:57 Antalya’da 4,5 büyüklüğünde deprem Antalya'da 4,5 büyüklüğünde deprem
13:26 Trump’ın ekonomi politikaları Türkiye’nin önünü açabilir Trump'ın ekonomi politikaları Türkiye'nin önünü açabilir
03:13 Bursa’da başından vurulmuş halde bir kadın bulundu Bursa'da başından vurulmuş halde bir kadın bulundu
01:46 Sarhoş polis memuru, gözaltındaki şüphelileri serbest bıraktı Sarhoş polis memuru, gözaltındaki şüphelileri serbest bıraktı
01:36 Suriye’de İsrail askerleri ile silahlı unsurlar arasında çatışma çıktı Suriye'de İsrail askerleri ile silahlı unsurlar arasında çatışma çıktı
01:10 Sanat dünyası yasta “Herkesin bir benzeri türedi sen hariç“ Sanat dünyası yasta! "Herkesin bir benzeri türedi sen hariç"
00:46 BBP lideri Destici’den İmralı görüşmesi yorumu: Duyunca kanım dondu BBP lideri Destici'den İmralı görüşmesi yorumu: Duyunca kanım dondu
00:39 Ünlü sanatçı Sıla’nın acı kaybı Kuzeni hayatını kaybetti Ünlü sanatçı Sıla'nın acı kaybı! Kuzeni hayatını kaybetti
00:28 Trump’a ait otelin önünde patlamıştı Tesla’da ölen asker patlamadan önce kafasına sıkmış Trump'a ait otelin önünde patlamıştı! Tesla'da ölen asker patlamadan önce kafasına sıkmış
00:06 Adana’da Ferdi Tayfur Müzesi 3 gün sonra açılacaktı Adana'da Ferdi Tayfur Müzesi 3 gün sonra açılacaktı
00:05 2 kadının öldüğü komşular arasındaki çatışmada jandarmanın müdahalesi katliamı önlemiş 2 kadının öldüğü komşular arasındaki çatışmada jandarmanın müdahalesi katliamı önlemiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2025 19:25:59. #1.12#
SON DAKİKA: Sobadan Gaz Sızdı, Aile Komşular Tarafından Kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.