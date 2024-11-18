Sobadan Zehirlenen Çift Hastaneye Kaldırıldı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde gece yaktıkları sobanın karbonmonoksit gazından zehirlenen karı-koca hastanelik oldu.

Olay, sabah 09.00 sıralarında Gündüzlü Mahallesinde bir evde meydana geldi. Hatice U. (59) ve eşi Nazif U. (62) gece sobayı yakıp uykuya daldı. Sabah fenalaşan çiftin yakınları durumu 112'ye haber verdi. Nefes almakta zorlanan çift olay yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan çiftin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA