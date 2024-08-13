Soğuk hava deposu yangın sonucu kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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Soğuk hava deposu yangın sonucu kullanılamaz hale geldi

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Isparta'nın Gelendost İlçesinde bulunan soğuk hava deposunda çıkan yangın ekiplerin çalışması sonucu söndürüldü. Yangın sonucu depo kullanılamaz hale geldi.

13.08.2024 22:01  Güncelleme: 22:04
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Soğuk hava deposu yangın sonucu kullanılamaz hale geldi

ISPARTA - Isparta'nın Gelendost İlçesinde bulunan soğuk hava deposunda çıkan yangın ekiplerin çalışması sonucu söndürüldü. Yangın sonucu depo kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Isparta'nın Gelendost ilçesine bağlı Hacılar Köyü mülki sınırları içerisinde Soğuk Hava Deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.K.'ya ait soğuk hava deposundan dumanların yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla birlikte bölgeye sağlık, jandarma ve Gelendost ve Eğirdir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin yoğun çalışması sonucu kontrol altına alınarak soğutma çalışması yapıldı.

Yangının çıkış sebebinin ekiplerce araştırıldığı bildirildi.

Kaynak: İHA

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