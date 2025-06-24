Söğütlü\'de Orman Yangını

Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü'nün Söğütlü ilçesindeki deposunda çıkan yangın, ormanlık alana sıçradı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Söğütlü Orman İşletme Şefliğinin Soğucak deposunda bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, ormanlık alana sirayet etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve orman personeli sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor. - SAKARYA