Sokak köpeği saldırısıyla genç kadın şaşkına döndü - Son Dakika
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Sokak köpeği saldırısıyla genç kadın şaşkına döndü

Antalya'da bir genç kadın, evinin önünde sokak köpeğinin saldırısına uğradı ve ayağından ısırıldı. Hastaneye kaldırılan kadın tedavi altına alınırken, çevredeki vatandaşlar köpeklerin çocuk ve yaşlılara da saldırdığını belirtti. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

26.07.2024 19:57
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Evinin önünde sokak köpeği saldırdı, genç kadın neye uğradığını şaşırdı: O anlar kamerada

ANTALYA - Antalya'da işyerinde bir kadın tarafından bakıldığı öğrenilen sokak köpeklerinden birisi, saldırdığı genç kadını ayağından ısırdı. Hastaneye kaldırılan genç kadın tedavi altına alınırken, çevredeki vatandaşlar köpeklerin çocuk ve yaşlılar başta olmak üzere herkese saldırdığını belirtti.

Antalya'nın Manavgat ilçesi Fevzipaşa Caddesi üzerinde meydana olayda akşam saatlerinde evine gitmekte olan İlknur Sarıkaya isimli genç kadın sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Evinin kapısına geldiği sırada sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan ve kaçmaya çalışan genç kadını köpeklerden birisi baldırından ısırdı. Acı içerisinde olduğu yere yığılan genç kadının yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Genç kadın 112 Acil Sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay anı güvenlik kamerasında

Olay anı saniye saniyesine güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde genç kadının ısırılma anı, acı içerisinde yere yığılması, sağlık ekibi ve ambulansa bindirilmesi yer aldı. Diğer yandan olayın meydana geldiği yerde bulunan bir işyerinde beslendiği belirtilen sokak köpeklerinin daha öncede başta çocuk ve yaşlılar olmak üzere herkese saldırdığı, tüm uyarılara rağmen köpekleri besleyen işyeri sahibinin saldırıya uğrayan kişileri suçladığı iddia edildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sokak köpeği saldırısıyla genç kadın şaşkına döndü - Son Dakika

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