Sokak Köpekleri Yaban Hayatı Tehdit Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sokak Köpekleri Yaban Hayatı Tehdit Ediyor

27.06.2026 09:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kızılcahamam'da başıboş sokak köpekleri, yaban hayvanlarının yaşamını tehdit ediyor.

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bulunan Soğuksu Milli Parkı'nda başıboş sokak köpekleri yaban hayatını tehdit ediyor.

Kızılcahamam ilçesinde bulunan Soğuksu Milli Parkı'nda yaşayan yaban hayvanları özellikle ayılar çöp konteynırlarının bulunduğu gerek piknik sahalarına gerekse ilçe merkezine inerek beslenmeye çalışıyor. Bu sırada ayılar sokak köpeklerinin saldırıları ile karşı karşıya kalıyor.

Kızılcahamam'da yaşayan ve yaban hayatını gözlemleyen doğa fotoğrafcısı Ömer Melih Demirbaş, yemek artıklarının yaban hayvanlarını aşağı bölgelere çektiğine dikkat çekerek, "Bu noktalarda sokak kökekleri ile yaban hayvanları ister istemez karşı karşıya geliyor. Bu çatışma yaban hayvanlarını tehdit ediyor. Hem yaban hayvanları hem de sokak köpekleri yaralanıyor. Köpekleriin yaban hayvanlarının beslenme sahasından uzak tutulması gerekiyor" ifalerini kullandı. Demirbaş, yaban hayvanlarının bu saldırılardan korunması için yetkililerin önlem alması gerektiğini de vurguladı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hayvan Hakları, Kızılcahamam, 3. Sayfa, Çevre, Yaşam, Doğa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sokak Köpekleri Yaban Hayatı Tehdit Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD teknik direktörü Mauricio Pochettino’dan A Milli Takım’a olay sözler ABD teknik direktörü Mauricio Pochettino'dan A Milli Takım'a olay sözler
Engelli vatandaşı otobüse almayan şoför artık direksiyon başına geçemeyecek Engelli vatandaşı otobüse almayan şoför artık direksiyon başına geçemeyecek
Lokantada 81 bin liralık altın hırsızlığı kamerada Lokantada 81 bin liralık altın hırsızlığı kamerada
İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Karaal’ın kaçırılmasına ilişkin yakalanan 10 zanlı adliyede İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Karaal'ın kaçırılmasına ilişkin yakalanan 10 zanlı adliyede
Florida tarihinde bir ilk 74 yaşında idam edildi Florida tarihinde bir ilk! 74 yaşında idam edildi
İzmir’de evde çıkan yangında hayatını kaybetti İzmir'de evde çıkan yangında hayatını kaybetti

09:06
Hakan Çalhanoğlu’ndan beklenen açıklama geldi: Sorumluluğu herkesten önce ben üstleniyorum
Hakan Çalhanoğlu'ndan beklenen açıklama geldi: Sorumluluğu herkesten önce ben üstleniyorum
08:33
Muslera’dan yıkım gibi hata Ülkesi Dünya Kupası’ndan elendi, herkes aynı yorumu yaptı
Muslera'dan yıkım gibi hata! Ülkesi Dünya Kupası'ndan elendi, herkes aynı yorumu yaptı
08:29
Özgür Özel ilk kez böyle konuştu Çok konuşulacak yeni parti mesajı
Özgür Özel ilk kez böyle konuştu! Çok konuşulacak yeni parti mesajı
08:22
Kadir İnanır yıllar önce “Annemin sözleri hayatımı belirledi“ diye anlatmıştı: Her yolu denedim, ölmedin
Kadir İnanır yıllar önce "Annemin sözleri hayatımı belirledi" diye anlatmıştı: Her yolu denedim, ölmedin
08:16
Final gibi eşleşmeler var İşte Dünya Kupası’nda son 32’ye kalan ülkeler
Final gibi eşleşmeler var! İşte Dünya Kupası'nda son 32'ye kalan ülkeler
07:19
Füzeler yeniden ateşlendi ABD vurdu, Tahran’dan misilleme geldi
Füzeler yeniden ateşlendi! ABD vurdu, Tahran'dan misilleme geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.06.2026 09:20:15. #7.13#
SON DAKİKA: Sokak Köpekleri Yaban Hayatı Tehdit Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.