Sokak Köpekleri Yaban Hayatı Tehdit Ediyor

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bulunan Soğuksu Milli Parkı'nda başıboş sokak köpekleri yaban hayatını tehdit ediyor.

Kızılcahamam ilçesinde bulunan Soğuksu Milli Parkı'nda yaşayan yaban hayvanları özellikle ayılar çöp konteynırlarının bulunduğu gerek piknik sahalarına gerekse ilçe merkezine inerek beslenmeye çalışıyor. Bu sırada ayılar sokak köpeklerinin saldırıları ile karşı karşıya kalıyor.

Kızılcahamam'da yaşayan ve yaban hayatını gözlemleyen doğa fotoğrafcısı Ömer Melih Demirbaş, yemek artıklarının yaban hayvanlarını aşağı bölgelere çektiğine dikkat çekerek, "Bu noktalarda sokak kökekleri ile yaban hayvanları ister istemez karşı karşıya geliyor. Bu çatışma yaban hayvanlarını tehdit ediyor. Hem yaban hayvanları hem de sokak köpekleri yaralanıyor. Köpekleriin yaban hayvanlarının beslenme sahasından uzak tutulması gerekiyor" ifalerini kullandı. Demirbaş, yaban hayvanlarının bu saldırılardan korunması için yetkililerin önlem alması gerektiğini de vurguladı. - ANKARA