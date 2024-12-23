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Sokak Köpekleri Yaya Saldırdı

Sokak Köpekleri Yaya Saldırdı

Eskişehir'de sokak köpekleri bir vatandaşa saldırdı, vatandaş ceketiyle kendisini savundu.

23.12.2024 13:26
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Sokak köpeklerinin saldırısında kendini ceketiyle böyle korudu

Sokak köpeklerinin yolda yürüyen vatandaşa saldırısı güvenlik kamerasında

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de yolda yürüyen bir şahsa sokak köpeklerinin saldırdığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Köpeklerin saldırısına uğrayan vatandaş, ceketiyle kendisini savundu.

Olay, Şarhöyük Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mahallede bulunan başıboş köpekler bir yayaya saldırdı. Sokak köpeklerinin arasında kalan vatandaş, üzerinden çıkarttığı ceketiyle kendisini savundu. Şahsın zor anlarını gören başka bir vatandaşın da yardıma koşmasıyla olay sona erdi.

Yaşanan korku dolu anlar, bir apartmanın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaynak: İHA

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