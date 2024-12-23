Sokak köpeklerinin saldırısında kendini ceketiyle böyle korudu
Sokak köpeklerinin yolda yürüyen vatandaşa saldırısı güvenlik kamerasında
ESKİŞEHİR - Eskişehir'de yolda yürüyen bir şahsa sokak köpeklerinin saldırdığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Köpeklerin saldırısına uğrayan vatandaş, ceketiyle kendisini savundu.
Olay, Şarhöyük Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mahallede bulunan başıboş köpekler bir yayaya saldırdı. Sokak köpeklerinin arasında kalan vatandaş, üzerinden çıkarttığı ceketiyle kendisini savundu. Şahsın zor anlarını gören başka bir vatandaşın da yardıma koşmasıyla olay sona erdi.
Yaşanan korku dolu anlar, bir apartmanın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Sokak Köpekleri Yaya Saldırdı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?