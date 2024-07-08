Sokak köpeklerinin saldırdığı çocuğun babası köpeklerin toplatılmasını istedi - Son Dakika
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Sokak köpeklerinin saldırdığı çocuğun babası köpeklerin toplatılmasını istedi

Adana'da sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 5 yaşındaki çocuğun babası, geniş arazide çok sayıda köpek bulunduğunu belirterek hayvanların toplatılmasını istedi. Çocuğun durumu ise iyiye gidiyor.

08.07.2024 17:08
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Sokak köpeklerinin saldırdığı küçük çocuğun babası köpeklerin toplatılmasını istedi

Sokak köpeklerinin saldırdığı 5 yaşındaki çocuğun durumu iyiye gidiyor

ADANA - Adana'da narenciye bahçesinde sokak köpeklerinin saldırısına uğrayarak ağır yaralanan 5 yaşındaki Abbas Casim'in babası Hasan Casim, geniş arazide çok sayıda köpek bulunduğunu belirterek hayvanların toplatılmasını istedi.

Edinilen bilgiye göre olay, 5 Temmuz saat 15.00 sıralarında Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde meydana geldi. Bir çiftlik evinde yaşayan Suriye uyruklu 6 çocuklu Casim ailesinden Abbas Casim (5), arkadaşlarıyla oyun oynamak için evin etrafında bulunan portakal bahçesinde gezintiye çıktı. Geniş arazide dolaştığı esnada bir süre sonra sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan Casim, vücudunun çeşitli bölgelerinden ağır yaralanarak yere yığıldı. Casim'in eve gecikmesi üzerine meraklanan annesi durumu inşaat işçisi baba Hasan Casim'e bildirdi. Çocuğunu aramak için eve gelen ve bahçeyi dolaşmaya çıkan baba Hasan Casim, 5 yaşındaki çocuğu kanlar içinde yerde yatar halde buldu.

Özel bir araçla 5 Ocak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 5 yaşındaki çocuk, önce Yüreğir Devlet Hastanesi'ne daha sonra Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ağır yaralanan çocuğun 3 günlük tedavisinin ardından durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

Baba, köpeklerin bahçeden alınmasını istedi

Çocuğunu yaralı halde bulan baba Hasan Casim, "Eve geldiğimde eşim çocuğun eve dönmediğini söyledi. Sonrasında onu bulmak için bahçeye çıktım. İlk gördüğümde durumu çok kötüydü. Çok fazla köpek var, 10-15 tane var. Yetkililerden köpekleri burada bırakmamalarını istiyorum" dedi.

Öte yandan, saldırıya uğrayan 5 yaşındaki Abbas Casim'in kıyafetlerinin, hala saldırıya uğradığı noktada bulunması ise dikkat çekti.

Kaynak: İHA

Adana, Baba, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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