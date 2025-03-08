Sokak Köpeklerinin Saldırısı: 2 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Sokak köpeklerinin saldırısında çocuğun öldüğü arazi görüntülendi

KONYA - Konya'da sokakta oynarken diğer çocukların yanlarından ayrılan ve köpeklerin saldırısında hayatını kaybeden 2 yaşındaki çocuğun öldüğü arazi gündüz görüntülendi.

Olay, dün akşam saatlerinde merkez Karatay ilçesi Başak Mahallesi Zübeyir Sokak'ta müstakil bir evin yanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Suriye uyruklu Rana El Selci isimli 2 yaşındaki kız çocuğu ailesi ile birlikte bir yakınlarına iftara geldi. Burada iftar saati öncesi çocuklar sokakta oynadığı esnada Rana El Selci diğer çocukların yanından ayrıldı. Bir süre sonra çocuğa yaklaşık 10 köpek saldırdı. Çocuk, çevredeki vatandaşlar tarafından boş arazide bulunurken hayatını kaybetti. Olayın meydana geldiği sokak ve arazi gündüz saatlerinde görüntülendi. Olay yerinde köpeklerin olduğu görüldü.