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Sokak ortasında kavga eden Suriye uyruklu şahıslardan 2'si sınır dışı edilecek - Son Dakika
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Sokak ortasında kavga eden Suriye uyruklu şahıslardan 2'si sınır dışı edilecek

Eskişehir'de yaşanan taşlı sopalı kavga sonucunda yakalanan Suriye uyruklu şahısların sınır dışı işlemleri başlatıldı. Gözaltına alınan şahıslar hakkında Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü tarafından işlem başlatıldı.

Sokak ortasında kavga eden Suriye uyruklu şahıslardan 2\'si sınır dışı edilecek
17.01.2024 - 20:00,
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Sokak ortasında kavga eden Suriye uyruklu şahıslardan 2'si sınır dışı edilecek

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de sokak ortasında taşlı sopalı kavga ettikleri gerekçesiyle yakalanan Suriye uyruklu şahısların sınır dışı işlemleri başlatıldı.

Odunpazarı İlçesi Erenköy Mahallesi'nde yaşayan Suriye uyruklu 2 grup, alacak verecek meselesi yüzünden sokak ortasında taşlı sopalı kavga etti. Olayın ardından araçla kaçan şüpheliler, Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan M.M.A., H.A. ve A.A. isimli Suriye Uyruklu şahıslar hakkında Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü tarafından işlem başlatıldı. Yabancı Uyruklu Geçici Koruma Kimlik Belgesi' ile Eskişehir'de konakladığı öğrenilen Suriye uyruklu M.M.A. ve H.A. hakkında sınır dışı işlemlerinin başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Sokak ortasında kavga eden Suriye uyruklu şahıslardan 2'si sınır dışı edilecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sokak ortasında kavga eden Suriye uyruklu şahıslardan 2'si sınır dışı edilecek - Son Dakika
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