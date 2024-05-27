Sokak ortasında silahlı ve bıçaklı kavga: 4 yaralı - Son Dakika
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Sokak ortasında silahlı ve bıçaklı kavga: 4 yaralı

Adıyaman'da 4 kişi, kimliği belirsiz şahısların silahlı ve bıçaklı saldırısına uğradı. Saldırı sonucunda 4 kişi darp edilerek yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde müdahale edildi ve şahısların yakalanması için polis çalışma başlattı. Soruşturma devam ediyor.

27.05.2024 18:20
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Sokak ortasında silahlı ve bıçaklı kavga: 4 yaralı

ADIYAMAN - Adıyaman'da 4 kişi kimliği belirsiz şahısların silahlı ve bıçaklı saldırısına uğradı. Saldırıya uğrayan 4 kişi darp neticesi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Merkez Eskisaray Mahallesi 703 Sokak içerisinde bulunan iş yerlerinde oturan 4 kişi kimliği belirsiz yaklaşık 10 şahsın saldırısına uğradı. Bıçak ve silahlarında kullanıldığı kavgada 4 kişi darp neticesi yaralandı. Kavgaya karışan şahıslar, olay yerinden hızla kaçarken olay yerine çok sayıda polis ekibi ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler incelemelerde bulundu. Darp neticesi yaralanan 4 kişiye ise sağlık ekiplerince olay yerinde müdahale edildi. Polis ekipleri olaya karışan ve daha sonra kaçan şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sokak ortasında silahlı ve bıçaklı kavga: 4 yaralı - Son Dakika

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